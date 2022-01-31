Yoğun kar yağışı sonucu Antalya- Denizli karayolu ulaşıma kapandı.
Son günlerde tüm ülkede yaşanan yoğun kar yağışı sonucu Antalya'da bazı yollar ulaşıma kapandı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sabah erken saatlerden itibaren Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle Antalya-Denizli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde ve merkezde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolu, Güllüpınar mevkisinden itibaren ulaşıma kapandı.
Yolu trafiğe açmak için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.