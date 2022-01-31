Yoğun kar yağışı sonucu Antalya- Denizli karayolu ulaşıma kapandı.

Sözleşmeli 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Hain" diyen çocuğu izlediğinde yaşadıklarını anlattı! "Paniğe kapıldım, böyle bir şey hiç yaşamamıştık!"