Yoğun sis nedeniyle bütün seferler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yoğun sis nedeniyle açıklama: Tüm seferler iptal edildi...

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 karayolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.