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  3. Yoğunluğu kaldıramayan ahşap balkon çöktü: 3 metre yüksekten düşen 13 kişi yaralandı

Yoğunluğu kaldıramayan ahşap balkon çöktü: 3 metre yüksekten düşen 13 kişi yaralandı

Bartın'ın Kumluca beldesinde cenaze töreni yapıldığı sırada ahşap balkonun çökmesi sonucu 3 metre yüksekten düşen 13 kişi yaralandı.

Yoğunluğu kaldıramayan ahşap balkon çöktü: 3 metre yüksekten düşen 13 kişi yaralandı 1110

Edinilen bilgilere göre Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde Muharrem Can (47) vefat etti.