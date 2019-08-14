Yoğunluk başladı! İşte son durum

Bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilcilerin dönüşleri nedeniyle TEM yolu İzmit geçişindeki Bekirdere rampası bölgesinde yoğunluk oldu.

Gültepe ve Korutepe tünellerinde yolun 2 şeride düşmesiyle sıkışan trafikte araç kuyruğu, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı.

Sürücüler, bu kesimde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM yolunun diğer kesimlerinde ise yoğunluğa rağmen akıcı trafik görüldü.