Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7513.20

Meslek Adı : Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Uygun yoğurdun veya uygun inek, keçi, koyun veya manda sütünün tekniğine göre işlenmesi ile geleneksel veya endüstriyel olarak yoğurt ve ayran üretimi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sütü uygun mayalama sıcaklığında mayalamak,

b) İlave edilecek su miktarını ayranın kuru madde oranları dikkate alınarak tespit etmek ve ilave etmek,

c) Ayrana katılacak tuzunun özelliğine göre uygun oranda ilave etmek,

d) Sütün olgunlaşma bitimini bilerek su ilave etmek suretiyle seyreltmek,

e) Seyreltilen sütü uygun ısı ve zamanda ısıl işleme tabii tutmak,

f) Ön ısıtması yapılan süte uygun oranda termofilik yoğurt starter kültürleri ilave etmek,

g) Ön ısıtma işlemini takiben uygun basınç altında süt içerisindeki maddelerin homojen hale gelmesini sağlamak,

h) Ayrana tuzun katılımını uygun aşamada ilave etmek,

i) Kendine has renk, koku, tat, kıvam ve görünümde ayran üretmek,

j) Kullanılan malzeme araç teçhizat bakım ve onarımını zamanında yapılmasını sağlamak,

k) Kullanılan malzemelerin temiz ve hijyenik olmasına dikkat etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist) mesleği için “2652.18” kod olarak kullanılır iken Aktör (Oyuncu) mesleği için “2655.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Meslek Kodu “7513.20” olarak belirlenmiştir.

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