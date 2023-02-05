Yohan Bai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Bai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Bai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Bai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Bai 28 Eylül 1996 tarihinde Arras şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Bai Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Yohan Bai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yohan Bai'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yohan Bai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bokolance_/

Yohan Bai Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yohan Bai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yohan Bai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Bai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2016 yılında SAS Epinal

13 Temmuz 2018 yılında AS Furiani

25 Temmuz 2019 yılında CMS Oissel

1 Temmuz 2020 yılında Canet Rous.

1 Temmuz 2021 yılında CSKA-Sofia

22 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

Yohan Bai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Bai şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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