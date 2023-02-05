Yohan Cassubie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Cassubie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Cassubie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Cassubie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Cassubie 18 Ekim 2000 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Cassubie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Yohan Cassubie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yohan Cassubie'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yohan Cassubie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yohan Cassubie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yohan Cassubie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Cassubie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında Chamois Niort

Yohan Cassubie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Cassubie şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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