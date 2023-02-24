Yohan Croizet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Croizet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Croizet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Croizet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Croizet 15 Şubat 1992 tarihinde Sarrebourg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Croizet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AXL yapmaktadır. Yohan Croizet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yohan Croizet'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yohan Croizet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yohancroizet

http://www.instagram.com/___yc10/

Yohan Croizet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohan Croizet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yohan Croizet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Croizet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz

1 Temmuz 2013 yılında RE Virton

1 Temmuz 2014 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2016 yılında KV Mechelen

1 Ocak 2018 yılında Kansas City

23 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında OH Leuven

11 Şubat 2021 yılında Újpest FC

Yohan Croizet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Croizet şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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