Yohan Demoncy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Demoncy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Demoncy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Demoncy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Demoncy 7 Nisan 1996 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Demoncy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Yohan Demoncy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yohan Demoncy'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yohan Demoncy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yohan Demoncy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yohan Demoncy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Demoncy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2012 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG B

30 Ocak 2018 yılında US Orléans

30 Haziran 2018 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2018 yılında US Orléans

1 Temmuz 2021 yılında Paris FC

27 Eylül 2022 yılında FC Annecy

30 Haziran 2023 yılında Paris FC

Yohan Demoncy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Demoncy şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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