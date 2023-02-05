Yohan Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yohan Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yohan Tavares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yohan Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yohan Tavares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Tavares 2 Mart 1988 tarihinde Tours şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Portekiz,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Tavares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Yohan Tavares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yohan Tavares'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yohan Tavares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yohantavares

Yohan Tavaresboyu ve yaşı kaç

Yohan Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yohan Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yohan Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Le Mans B

1 Temmuz 2008 yılında Beira-Mar

18 Temmuz 2012 yılında Standard Liège

30 Ocak 2013 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2013 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2013 yılında Chievo Verona

27 Temmuz 2013 yılında Estoril Praia

1 Aralık 2016 yılında Bangkok Utd.

2 Ocak 2018 yılında Vitória Setúbal

1 Temmuz 2018 yılında APOEL Nikosia

29 Ağu 2018 yılında Troyes

1 Temmuz 2019 yılında Tondela

30 Ağu 2021 yılında B SAD

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

Yohan Tavares kimdir

Yohan Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Tavares şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Le Mans (2006-2007)

Yohan Tavares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portugal U23 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yohan Tavares nereli

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