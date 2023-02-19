Yohandry Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohandry Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yohandry Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yohandry Orozco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yohandry Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohandry Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohandry Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohandry Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohandry Orozco 19 Mart 1991 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yohandry José Orozco Cujía şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohandry Orozco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Yohandry Orozco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yohandry Orozco'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yohandry Orozcoboyu ve yaşı kaç

Yohandry Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohandry Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yohandry Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohandry Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Funda UAM

1 Temmuz 2009 yılında Zulia FC

28 Ocak 2011 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2013 yılında Táchira

10 Temmuz 2015 yılında Al-Ittihad Club

29 Ocak 2016 yılında NY Cosmos

4 Ocak 2017 yılında Zulia FC

1 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

7 Ocak 2019 yılında Puebla FC

6 Ağu 2019 yılında Junior FC

10 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2020 yılında Junior FC

26 Şubat 2021 yılında Deportes Tolima

2 Şubat 2023 yılında A. Bucaramanga

Yohandry Orozco kimdir

Yohandry Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohandry Orozco şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beracasa, Centro Gallego (-2006), UA Maracaibo (2006-2007)

Yohandry Orozco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yohandry Orozco nereli

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