Yohann Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohann Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohann Magnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohann Magnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohann Magnin 21 Haziran 1997 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohann Magnin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yohann Magnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yohann Magnin'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yohann Magnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yohann Magnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yohann Magnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohann Magnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Clermont B

25 Ocak 2019 yılında Clermont Foot

Yohann Magnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohann Magnin şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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