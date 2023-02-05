Yohann Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohann Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohann Thuram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohann Thuram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohann Thuram 31 Ekim 1988 tarihinde Courcouronnes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yohann Thuram-Ulien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohann Thuram Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Yohann Thuram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yohann Thuram'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yohann Thuram Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yohann Thuram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yohann Thuram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohann Thuram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Monaco

1 Temmuz 2010 yılında Tours FC

30 Haziran 2011 yılında Monaco

31 Ağu 2011 yılında Troyes

30 Temmuz 2013 yılında Standard Liège

6 Ocak 2014 yılında Charlton Ath

30 Haziran 2014 yılında Standard Liège

1 Ağu 2016 yılında AC Le Havre

8 Temmuz 2019 yılında Le Mans FC

17 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

2 Ağu 2022 yılında Quevilly Rouen

Yohann Thuram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohann Thuram şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yohann Thuram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bourdons Esnouveaux (1997-1998), Phare du Canal (1998-2003), AS Monaco (ab 2003)

Guadeloupe takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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