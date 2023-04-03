Yohei Okuyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohei Okuyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohei Okuyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohei Okuyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohei Okuyama 28 Ekim 1999 tarihinde ---, Okayama şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥山 洋平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohei Okuyama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yohei Okuyama'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yohei Okuyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohei Okuyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yohei Okuyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohei Okuyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Hannan Univ.

2 Şubat 2022 yılında Iwate Grulla M.

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Yohei Okuyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohei Okuyama şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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