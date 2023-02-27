Yoichi Naganuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoichi Naganuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoichi Naganuma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoichi Naganuma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoichi Naganuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoichi Naganuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoichi Naganuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoichi Naganuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoichi Naganuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoichi Naganuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoichi Naganuma 14 Nisan 1997 tarihinde Kofu, Yamanashi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長沼 洋一 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoichi Naganuma Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoichi Naganuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoichi Naganuma'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoichi Naganuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoichi Naganuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoichi Naganuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoichi Naganuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Sanf. Hiroshima

18 Ağustos 2017 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2018 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2018 yılında FC Gifu

31 Ocak 2019 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2019 yılında Ehime FC

31 Ocak 2021 yılında Sanf. Hiroshima

25 Temmuz 2022 yılında Sagan Tosu

Yoichi Naganuma kimdir

Yoichi Naganuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoichi Naganuma şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kofu Satogaki Soccer Sports Shonendan, Kofu U Sports Club, Sanfrecce Hiroshima Yth (2013-2015)

Yoichi Naganuma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yoichi Naganuma nereli

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