YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi nedir? Hangi üniversiteler eşleşti?

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz." dedi. Peki, YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi nedir? Proje kapsamında hangi üniversiteler eşleşti? İşte detaylar...

YÖK AKADEMİK KARİYER KARİYER LİYAKAT PROJESİ NEDİR?

Üniversitelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi hakkında konuşan Erdoğan, açıklamasında projeye ilişkin olarak "Bu projenin amacı doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya gelecek. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç da toplantıda yaptığı açıklamada "Gerçekleşmeleri bir başka bahara kalacak karmaşık söylemlerimiz yok, YÖK Anadolu projesi gibi gerçekçi projelerimiz var. YÖK Anadolu Projesi, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin artık başında gelecek" dedi.

PROJE NE İŞE YARAYACAK, AMACI NEDİR?

Proje kapsamında, belirlenen bazı alanlarda gelişimi desteklenmek istenen genç üniversiteler, akademik insan gücü ve araştırma altyapısı bakımından daha kıdemli üniversitelerle eşleştirildi.

YÖK Anadolu Projesi içerisinde, 12 kıdemli üniversitenin kıdemli öğretim üyeleri, 2006’dan sonra kurulan 15 genç üniversitenin çeşitli bölümlerindeki öğrencilere bizzat ders verecek ve araştırma alanlarında danışmanlık yaparak yol gösterecek. Üniversiteler ayrıca araştırma altyapılarını ve kütüphane olanaklarını karşılıklı olarak birbirlerine açacak. Proje, lisansta olduğu kadar, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenlere de önemli katkılar verecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecek projenin 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. YÖK Anadolu Projesinden yararlanacak olan genç üniversitelerdeki öğrenci sayısı 170 bin 480 olarak açıklandı.

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlendi. Belirlenen üniversitelerin isimleri şöyle:

Genç Üniversiteler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi.

Kıdemli Üniversiteler: Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

HANGİ ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİ?

Proje kapsamında imzalanan 'eşleştirme protokolü' detayları ise şöyle:

- Bir üniversite en fazla iki üniversite ile eşleştirme protokolü yapabilecek,

- İki üniversite arasındaki eşleşme en fazla 5 bölüm/program düzeyinde yapılabilecek,

- Genç Üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kıdemli üniversitelerin eğitim programlarında verilen derslerden yararlanabilecek,

- Kıdemli üniversitelerde bulunan kıdemli öğretim üyelerinin genç üniversitelerin belirlenen alanlardaki programlarında ders vermesi sağlanacak,

- Eşleşen üniversitelerin eğitim ve öğretim, araştırma altyapıları ve kütüphane imkânları karşılıklı olarak kullanılabilecek,

- Kıdemli üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve tecrübelerin Genç Üniversitelere aktarılmasına yönelik planlama yapacak,

- Eşleşen üniversiteler belirleyecekleri alanlarda ortak yayın ve projeler yürütebilecek,

- YÖK, Koordinasyon Kurulunun yıllık izleme ve değerlendirme raporları sonucuna göre eşleştirmeyi sonlandırma hakkına sahip olacak.