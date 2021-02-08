YÖK anket ile öğrencilerin fikirlerini alacak!

Koronavirüs salgını sürecinde bir yıldır uzaktan eğitim alan üniversite öğrencileri YÖK tarafından hazırlanan anket ile fikirlerini söyleyebilecek. 8.1 milyon üniversite öğrencisi ve akademisyenler kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vererek uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini ifade edecek.

Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. Üniversitelerin bahar döneminde yüz yüze eğitim yapıp yapmayacağına sonuçlar ile karar verilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imzasıyla yapılan açıklamada, “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.” denildi.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

“Öğrenci” ve “akademisyenlere” yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.

ANKET BUGÜN BAŞLIYOR

Anket bugün başlıyor ve Perşembe günü saat 17:00'a kadar devam edecek. Sorular, öğrencilere ve hocalarına dijital ortamda gönderilecek. Öğrencilere ve akademisyenlere, uzaktan öğretim sürecine katılımlardaki teknik sorunlar, olumlu /olumsuz düşüncelerini tespit amaçlı detaylı sorular ankette yer aldı.