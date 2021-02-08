Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim veren üniversitelerin akademisyenleri ile öğrencilere YÖK tarafından yapılan ankete katılacak. YÖK üniversite öğrencilerine anket sunarak dersleri değerlendirmesini isteyecek. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin "Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" dedi. Peki YÖK anket nerede, YÖK uzaktan eğitim anketi yapma ekranı nerede? YÖK uzaktan eğitim anket sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar.

YÖK'TEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET

YÖK, uzaktan eğitimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere anketlerle sorular yönelterek düşüncelerin, değerlendirmelerini alacak.

“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilebilecek.

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacak.

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YÖK ANKET NEREDE?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) anketi henüz yayımlanmadı. Ancak anket yayımlanır yayımlanmaz haberimiz içerisine yönlendirme linki eklenecektir.

YÖK GİRİŞ EKRANI

YÖK UZAKTAN EĞİTİM ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır. Sonuçlar ikinci dönemde atılacak yeni adımlara öncülük edecektir. Ayrıca sonuçlar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacak.