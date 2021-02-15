YÖK anket sonuçları açıklandı mı? YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK, hazırladığı anket ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretimin sürecini tüm boyutlarıyla analiz edecek. Anket yaparak öğrenci ve akademisyenlerin görüşünü alan YÖK, bu çalışmanın sonucunda uzaktan eğitimin nitelikli olup olmadığını inceleyecek.

YÖK ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK anketi 8 Şubat günü başlayıp 11 Şubat günü sona erdi. Anketin sonuçlarına göre bahar döneminin nasıl planlanacağına karar verilecek. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar ile de paylaşılacak. Anketin sonuçlarının önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

'Üniversiteler Mayıs'ta açılsın' önerisi!

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