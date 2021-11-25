Son dakika | Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer&BioNTech aşısı için karar: 5-11 yaş için güvenli olduğu bildirildiYer bilimci Aysun Aykan'dan korkutan açıklamalar! Deprem riski taşıyan 24 ili tek tek saydı, Marmara depreminin büyüklüğünü ve zamanını söylediKonserde göğüslerini açmıştı! 63'lük Madonna yine durmadı! File çorap ve tangasıyla çekildiği üstsüz yatak pozlarını peş peşe paylaştıKocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gençlerbirliği - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021Balıkesirspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Börü 2039 yeni fragmanı yayınlandı! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 konusu ne, oyuncuları kimler?Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi | Tadına doyamayacağınız şahane lezzet!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yok artık dedirten olay! Cinsel içerikli video çekmek istedi, vajinasına ateş etti!

Yok artık dedirten olay! Cinsel içerikli video çekmek istedi, vajinasına ateş etti!

ABD'nin Connecticut eyaletinde meydana gelen sıradışı olay, dünya gündemine oturdu. Lauren Hunter Daman isimli model, cinsel içerikli bir site için video içeriği ürettiği sırada kendisini yanlışlıkla vajinasından vurdu.

Yok artık dedirten olay! Cinsel içerikli video çekmek istedi, vajinasına ateş etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin Thomaston kentinde yaşanan olay dünya gündemine oturdu.

Cinsel içerikli bir platform için çeşitli içerikler hazırlayan Lauren Hunter Daman isimli model, kendi yatak odasında ölü olarak bulundu. İddialara göre Daman, cinsel içerikli site için video hazırladığı sırada silah bir anda ateş aldı.

KAMERA KAYITTAYDI

Daman'ın kendisini vajinasından vurduğu anlarda kameraların da kayıtta olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kendi yatağında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Olayla ilgili açıklama yapan sağlık görevlisi, "Yatağında silahla oynadığı sırada kendisini vajinasından vurmuş" ifadelerini kullandı.

Yok artık dedirten olay! Cinsel içerikli video çekmek istedi, vajinasına ateş etti!

ARKADAŞLARI DOĞRULADI

Feci olayın ardından konuşan Lauren Hunter Daman isimli kadının arkadaşları da yaşananları doğruladı. Arkadaşları, genç kadının cinsel içerikli bir site için para karşılığında video içeriği ürettiğini belirtti. Kadının elindeki silahın da arkadaşlarından Jordan Allen ait olduğu ifade edildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT