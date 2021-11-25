Yok artık dedirten olay! Cinsel içerikli video çekmek istedi, vajinasına ateş etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin Thomaston kentinde yaşanan olay dünya gündemine oturdu.

Cinsel içerikli bir platform için çeşitli içerikler hazırlayan Lauren Hunter Daman isimli model, kendi yatak odasında ölü olarak bulundu. İddialara göre Daman, cinsel içerikli site için video hazırladığı sırada silah bir anda ateş aldı.

KAMERA KAYITTAYDI

Daman'ın kendisini vajinasından vurduğu anlarda kameraların da kayıtta olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kendi yatağında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Olayla ilgili açıklama yapan sağlık görevlisi, "Yatağında silahla oynadığı sırada kendisini vajinasından vurmuş" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARI DOĞRULADI

Feci olayın ardından konuşan Lauren Hunter Daman isimli kadının arkadaşları da yaşananları doğruladı. Arkadaşları, genç kadının cinsel içerikli bir site için para karşılığında video içeriği ürettiğini belirtti. Kadının elindeki silahın da arkadaşlarından Jordan Allen ait olduğu ifade edildi.