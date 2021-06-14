Yok Artık! Sinan Çetin kimseye aldırmadı, herkesin içinde şortunu değiştirdi! Çırılçıplak kameralara kaydedildi!

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Nil Karaibrahiögil, geçtiğimiz gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve Eşini ağırladı. Teknede rahatlığı fazla kaçıran 68 yaşından ünlü yönetmen Sinan Çetin, herkesin içinde mayosunu değiştirerek çırılçıplak görüntülendi.

HERKESİN İÇİNDE MAYO DEĞİŞTİRDİ

Takvimin haberine göre uzun süre deniz keyfi yapan Çetin, sudan çıkıp kurulanmasının ardından teknede bulunan Nil Karaibrahimgil ve diğer iki kadına da aldırış etmeyerek herkesin içinde mayosunu değiştirdi. Çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin görenlere "Yok artık!" dedirtti.

OĞLU DA ÇIRILÇIPLAK

Sinan Çetin ile Rebekka Çetin çiftinin oğulları Rafael Cemo Çetin de geçtiğimiz gün bir taşın üzerine oturup çıplak poz vererek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.