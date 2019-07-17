YÖK Atlas tercih robotuna neden girilmiyor? YÖK Atlas neden çalışmıyor?
YÖK Atlas tercih robotuna neden girilmiyor? YÖK Atlas neden çalışmıyor? sorusu arama motorlarında aranmaya başlandı çünkü adaylar bu sayfaya erişmekte güçlük çekiyorlar? Peki bu sayfa neden açılmıyor? Neden yavaş çalışıyor? Bu sayfaya nasıl girilir? İşte merak edilenler
YÖK Atlas tercih robotu sayfasına adaylar bir süredir giriş yapmakta zorluk çekiyor. Peki YÖK Atlas tercih robotuna neden girilmiyor? YÖK Atlas neden çalışmıyor? Sayfa neden yavaş çalışıyor? Bu sayfaya nasıl girilir? Tüm cevaplar haberimizde...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTUNA NEDEN GİRİLMİYOR?
YÖK atlas hemşirelik taban puanı başarı sıralamasını görmek isteyen üniversite adayları yoğunluk nedeniyle YÖK atlas tercih robotuna ulaşmada zorluk çekiyor.
YÖK atlasın sitesine giren gençler ya hiç giremiyor ya da YÖK atlasın internet sitesinde şu uyarı ile karşı karşıya kalıyor: "Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için geçici olarak sistemlerimizde bakım çalışması yapılmaktadır. Sayfamız en kısa sürede tekrar hizmete açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
"Our page is currently undergoing maintenance for better services. We will be back online as soon as possible. Sorry for any inconvenience. yök atlas üniversite.”
Fakat bu sıkıntı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yaşanan yoğunluktan dolayo bu sayfaya erişimin kısıtlı olduğu tahmin ediliyor.
YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKSYükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.
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