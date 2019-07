YÖK Atlas tercih robotu sayfasına adaylar bir süredir giriş yapmakta zorluk çekiyor. Peki YÖK Atlas tercih robotuna neden girilmiyor? YÖK Atlas neden çalışmıyor? Sayfa neden yavaş çalışıyor? Bu sayfaya nasıl girilir? Tüm cevaplar haberimizde...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTUNA NEDEN GİRİLMİYOR?

YÖK atlas hemşirelik taban puanı başarı sıralamasını görmek isteyen üniversite adayları yoğunluk nedeniyle YÖK atlas tercih robotuna ulaşmada zorluk çekiyor.

YÖK atlasın sitesine giren gençler ya hiç giremiyor ya da YÖK atlasın internet sitesinde şu uyarı ile karşı karşıya kalıyor: "Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için geçici olarak sistemlerimizde bakım çalışması yapılmaktadır. Sayfamız en kısa sürede tekrar hizmete açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

"Our page is currently undergoing maintenance for better services. We will be back online as soon as possible. Sorry for any inconvenience. yök atlas üniversite.”

Fakat bu sıkıntı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yaşanan yoğunluktan dolayo bu sayfaya erişimin kısıtlı olduğu tahmin ediliyor.

YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

Yerleşenlerin YGS puanları

Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKSYükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

