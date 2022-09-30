YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! KPSS soruşturmasında yeni gelişme: "Ön inceleme tamamlandı"

Temmuz ayında yapıldıktan sonra soruların çalındığı için iptal edilen KPSS sınavıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. YÖK Başkanı bir süredir devam eden KPSS soruşturması ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunarak önemli açıklamalarda bulundu.

"SONUÇLANDIĞINI İFADE ETMEM MÜMKÜN"

YÖK Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturması için "Daha önce de açıkladığım üzere biz bu ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün Genel Kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek, sonra neticesi hakkında gerekli işlemler test edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Genel Kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.