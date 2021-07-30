Sami Sarıyıldız kimdir? Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kaç yaşında, nereli?Resmi Gazete'de yayımlandı! Erol Özvar YÖK Başkanlığı'na, Yekta Saraç da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandıYÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 30 Temmuz 2021 Cuma | Boğa burcu, ani tepkilerinizden vazgeçmediğiniz sürece gerginlikler son bulmayacak!Son dakika | Trabzonspor'un rakibi belli oldu!Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...Son dakika | MİT, Jandarma ve Emniyet'ten ortak operasyon! 2 PKK'lı terörist yakalandıİstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyatlar...Toplu ulaşıma zam mı geldi? | İETT zam 2021 | Akbile zam ne kadar yapıldı? | Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu?Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! Yangından acı haber
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  3. YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli?

YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçildi. Görev süresi dolan Prof.Dr.Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Erol Özvar YÖK üyesi ve YÖK Başkanı oldu. Özvar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü yapıyordu. İşte YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları.

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966 İstanbul doğumlu olan Erol Özvar 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görülen Özvar, Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri de 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görüldü.

YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli?

Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Özvar evli ve 3 çocuk babasıdır. 

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yekta Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yekta Saraç eserleri, kitapları | Yekta Saraç evli mi?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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