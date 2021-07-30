Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Erol Özvar YÖK üyesi ve YÖK Başkanı oldu. Özvar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü yapıyordu. İşte YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları.

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966 İstanbul doğumlu olan Erol Özvar 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görülen Özvar, Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri de 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görüldü.

Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Özvar evli ve 3 çocuk babasıdır.

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