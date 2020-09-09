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YÖK Başkanı Saraç duyurdu! Üniversitelerde yeni dönem

YÖK Başkanı Yekta Saraç, akademik kadro kullanımında yeni bir yöntemi hayata geçirdiklerini duyurdu. Saraç, ''Yeni YÖK” olarak yükseköğretimimizde yine bir ilke daha imza atıyoruz. Bir proje mantığı içinde kurguladığımız çalışmamızın adı “YÖK-GELECEK PROJESİ”dir.'' dedi.

YÖK Başkanı Saraç duyurdu! Üniversitelerde yeni dönem

Akademik personel alanında yeni dönem başlıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Saraç, ''Yeni YÖK” olarak yükseköğretimimizde yine bir ilke daha imza atarak akademik kadro kullanımında yeni bir yöntemi hayata geçiriyoruz. Bir proje mantığı içinde kurguladığımız çalışmamızın adı “YÖK-GELECEK PROJESİ”dir.'' ifadelerini kullandı.

“Geleceğin bilim insanları için YÖK-GELECEK PROJESİ”ni üç aşamada gerçekleştireceklerini söyleyen Saraç aşamaları şöyle sıraladı;

1.Aşama: Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı

2.Aşama: Öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı

3.Aşama: Akademik liyakat-kariyer platformu

YÖK Başkanı Saraç duyurdu! Üniversitelerde yeni dönem

BUGÜN İLK KEZ PAYLAŞILDI

Saraç, ''Bugün kamuoyu ile ilk kez paylaştığımız projemizin ilk aşaması olan “Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı” kapsamında, Türkiye’nin öncelikli alanlarında doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkânı sunulmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için “Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi” kadrosu kapsamında 2020 yılı “ek” atama izinleri verilmiştir. YÖK'ün belirlediği şartların dışına çıkmamak kaydıyla alım süreci üniversitelere bırakıldı.  '' dedi. 

Proje kapsamında verilen araştırma görevlisi izinleri,öncelikli alanlar için belli üniversitelerimize verilen “ek”izinlerdir. diyen Saraç sözlerini şöyle bitirdi;

''Üniversitelerimizin genel cari usulde vereceği ilanları kapsamamaktadır.O süreç kendi mecrasında üniversitelerimizce ayrıca yürütülmeye devam etmektedir. rojemizin “Öncelikli Alan Öğretim Üyesi” ayağını önümüzdeki günlerde akademi camiası ve kamuoyu ile paylaşacağız.''    

YÖK Başkanı Saraç duyurdu! Üniversitelerde yeni dönem

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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