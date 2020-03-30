İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. YÖK Başkanı Saraç ve YÖK üyelerinden birer maaş destek

YÖK Başkanı Saraç ve YÖK üyelerinden birer maaş destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına YÖK Başkanı ve YÖK üyelerinden birer aylık maaşları ile destek geldi.

YÖK Başkanı Saraç ve YÖK üyelerinden birer maaş destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına YÖK Başkanı ve YÖK üyelerinden birer aylık maaşları ile destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına YÖK Başkanı ve YÖK üyelerinden birer aylık maaşları ile destek geldi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, şahsım ve bütün YÖK üyeleri birer aylık maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz. Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. "BizBizeYeterizTürkiyem" dedi.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT