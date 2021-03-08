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  3. YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretimde akademisyen ve yönetici kadrolarındaki kadın sayısı artacak

YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretimde akademisyen ve yönetici kadrolarındaki kadın sayısı artacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, '' Kadın akademisyenlerimizin sayısındaki artış oranının yönetici pozisyonlarına da yansımasıyla ilgili süreci hızlandırmak için önümüzdeki günlerde bazı yönlendirmelerimizin olacağını ifade etmek isterim.'' dedi.

YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretimde akademisyen ve yönetici kadrolarındaki kadın sayısı artacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yükseköğretimdeki akademisyen ve yönetici kadrolarında kadın çalışan sayısının artacağını duyurdu. 

Türk yükseköğretim sisteminde geniş bir temsiliyetle yer alarak çok önemli katkılar sunan kadın akademisyenler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Saraç, 

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre, kız öğrenci ile kadın akademisyen oranında daha iyi bir yere sahip olduğunu vurguladı. 

Saraç, "Ülkemizdeki kadın öğretim üyesi sayısı birçok Avrupa ülkesinin üstündedir." diyen Saraç, kadın araştırma görevlisi sayısının erkek araştırma görevlisinden fazla olduğu bilgisini paylaştı ve şunları kaydetti:

"Bugünün araştırma görevlileri öğretim üyeleri olacağı için 4 yıl içinde Türk yükseköğretim sisteminde kadın akademisyenlerin daha fazla olacağı kuvvetle muhtemeldir. Kadın akademisyenlerimizin sayısındaki bu artış oranının yönetici pozisyonlarına da yansıyacağına dair güçlü umutlara sahibiz. Bu süreci hızlandırmak için önümüzdeki günlerde bazı yönlendirmelerimizin olacağını ifade etmek isterim."

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