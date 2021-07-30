YÖK Başkanı Yekta Saraç istifa mı etti? Yekta Saraç neden görevden alındı?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 yıldır YÖK Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Özvar'ın atanması bir çok soruyu da gündeme getirdi. Peki Yekta Saraç neden görevden alındı? Yekta Saraç istifa mı etti?

YEKTA SARAÇ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Saraç, 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapıyordu.

YEKTA SARAÇ İSTİFA MI ETTİ?

Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç istifa etmedi. Görev süresi dolduğu için yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Özvar getirildi. Saraç ise bundan böyle Cumhurbaşkanı Başdanışmalığı görevini yürütecek.

YEKTA SARAÇ KİMDİR?

Tam adı Mehmet Ali Yekta Saraç'tır. Türk akademisyen Saraç 2014 yılından beri YÖK Başkanlığındaydı. Saraç'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, Türk yazar, akademisyen, çevirmendir. Özvar'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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