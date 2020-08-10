YÖK duyurdu! Rektör Hüseyin Bağ'a görevden uzaklaştırma kararı verildi!

Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yapılan açıklamada Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönündeki durumlardan dolayı rektörlük görevine uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.