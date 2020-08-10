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  3. YÖK duyurdu! Rektör Hüseyin Bağ'a görevden uzaklaştırma kararı verildi!

YÖK duyurdu! Rektör Hüseyin Bağ'a görevden uzaklaştırma kararı verildi!

Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yapılan açıklamada Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönündeki durumlardan dolayı rektörlük görevine uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildiren YÖK yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:36
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