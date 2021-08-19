YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?YÖK yüz yüze eğitime ilişkin basın açıklaması yayınladı!Resmi Gazete duyurdu: Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı!Resmi Gazete'de bugün (19.08.2021) | 19 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıMeteoroloji duyurdu: Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak etkisini gösterecek! Hava bugün nasıl olacak 19 Ağustos 2021 Perşembe?Taliban kararı verdi! Afganistan'da demokrasi olmayacak!Valilik açıkladı! Adıyaman'da 61 ev karantinaya alındıÖldü sanılan çocuğu yaşatmak için toprağa gömdüler!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Ağustos 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir!"
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) resmi internet sitesinde, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin basın açıklaması yayınlaması üzerine öğrenciler "Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

YÖK internet ortamı üzerinden basın açıklaması gerçekleştirdi. Söz konusu açıklamada "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir." cümlelerine yer vermesinin ardından, üniversitelerine kavuşmak için gün sayan öğrenciler "Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki "Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?" yanıtlar haberimizin devamında...

YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELERDE BU YIL YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla açılması bekleniyor. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına ilettiği talepte, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Söz konusu talebin ardından Sağlık Bakanı Koca'dan " Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı." diyerek tedbirlerin alındığını belirten Koca “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından YÖK yüz yüze eğitime ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

YÖK BASIN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT