YÖK duyurdu: Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

YÖK internet ortamı üzerinden basın açıklaması gerçekleştirdi. Söz konusu açıklamada "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir." cümlelerine yer vermesinin ardından, üniversitelerine kavuşmak için gün sayan öğrenciler "Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki "Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı?" yanıtlar haberimizin devamında...

ÜNİVERSİTELERDE BU YIL YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla açılması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına ilettiği talepte, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Söz konusu talebin ardından Sağlık Bakanı Koca'dan " Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı." diyerek tedbirlerin alındığını belirten Koca “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından YÖK yüz yüze eğitime ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.