YÖK harekete geçti: Yatay geçişte usulsüzlük yapan üniversiteler hakkında işlem başlatıldı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs salgını sürecinde dünyada ilk bine giren üniversitelerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük tespit edildiğini ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktardı. Ayrıca yatay geçişi istismar eden üniversiteler hakkında da işlem başlatıldığı belirtildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikayetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır" denildi.

UKRAYNA'YA DİKKAT ÇEKİLDİ!

Kuruma gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını aktaran YÖK, yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” yapıldığının tespit edildiğini vurguladı.

YÖK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp ardından başarı sıralaması olan ülkemizdeki ilgili programlara geçişin sağlandığının da Denetleme Raporlarına yansıdığının altını çizerek ''Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.'' açıklamasında bulundu.