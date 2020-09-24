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  3. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında karar verildi. YÖK, Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandırıldığını bildirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

Pamukkale Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı'nın açtığı ilanda yer alan kriterleri yalnızca eşi Derya Bağ'ın karşıladığı ortaya çıkan Rektör Hüseyin Bağ, görevden uzaklaştırılmıştı.

YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, ''YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı'' denildi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

NE OLMUŞTU?

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için ‘adrese teslim’ ilan açmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

YÖK,Rektör Hüseyin Bağ'ı görevinden uzaklaştırdıYÖK,Rektör Hüseyin Bağ'ı görevinden uzaklaştırdı

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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

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