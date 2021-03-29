YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin 2021 yılı başvurularının alınma süreci bugün itibarıyla başlamış olup 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur." dedi.

Bu yıl Bireysel Ödüller de, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" verilecek.

Kurumsal Ödüller de ise "topluma hizmet ödülü", "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategoride ödül dağıtılacak.

Adayların YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne sistem üzerinden yapılacakları başvurularını 3 Mayıs 2021 saat 24.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Başvuru Formu

b) Doktora Tezi

(Yabancı Uyruklu adaylar ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık tezi olanlar için)

c) Doktora diploması ya da doktora geçici mezuniyet belgesi

(Yabancı Uyruklu adaylar ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık tezi olanlar için)

d) Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi

e) Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi

f) Başvuru Gerekçe Raporu