Uzman isimler açıkladı: Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının koruma süresi ne kadar?Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?Show TV Kırmızı Kamyon dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?Hangi namaz sadece Ramazan ayında kılınır?Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?2021 Ramazan Bayramı ayın kaçındadır, hangi günler tatil?29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Nisan'da okullar tatil olacak mı 2021? Nisan'da ara tatil var mı?Gaziantep'teki çok sayıda öğretmende koronavirüs tespit edildi! Okul karantinaya alındıÇok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek

YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Üstün Başarı Ödülleri başvurularının başladığını duyurdu. 'Bireysel' ve 'Kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilen ödüller için başvuru detayları da belli oldu.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin 2021 yılı  başvurularının alınma süreci bugün itibarıyla başlamış olup 3 Mayıs 2021  tarihinde sona erecektir. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal'  olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler  http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur." dedi. 

Bu yıl Bireysel Ödüller de, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" verilecek.

Kurumsal Ödüller de ise "topluma hizmet ödülü", "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategoride ödül dağıtılacak. 

Adayların YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne sistem üzerinden yapılacakları başvurularını 3 Mayıs 2021 saat 24.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a)  Başvuru Formu 

b)  Doktora Tezi 
         (Yabancı Uyruklu adaylar ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık tezi olanlar için)

c)  Doktora diploması ya da doktora geçici mezuniyet belgesi 
(Yabancı Uyruklu adaylar ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık tezi olanlar için)

d) Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi 

e) Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi 

f)  Başvuru Gerekçe Raporu 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT