YÖK üyeliğine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yönelik Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yönelik Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, YÖK üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, yeniden YÖK üyeliğine seçildi.
Söz konusu Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'ncü ve 7'nci maddeleri gereğince alındı.
Kaynak: İHA
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