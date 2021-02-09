YÖKDİL 1 son başvuru ne zaman 2021? YÖKDİL 1 başvuru saat kaçta son?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sınavı 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. 2021 YÖKDİL başvuruları 5 Şubat itibariyle başlamıştı. Peki son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuru ne zaman bitiyor 2021? YÖKDİL 1 başvuru saat kaça kadar? İşte yanıtları...

YÖKDİL/1 BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

ÖSYM kılavuzunda yer alan takvime göre başvurular 15 Şubat 2021 tarihinde bitecek. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki ÖSYM linkine tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL 1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL 1 BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR?

Başvurular için ödeme yerleri şöyle;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Başvurular 15 Şubat saat 23:59'da sona erecek. Sınav ücreti ise 145 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL 1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2021?

2021-YÖKDİL/1 geç başvuru günü 24 Şubat'tır. Geç Başvuru Gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

2021 YÖKDİL NEDİR?

Açılımı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan YÖKDİL,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak. YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.