YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzu yayımlandı. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 2 Temmuz Cuma itibariyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren de başvuru yapmak isteyen binlerce aday YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu ve başvuru detayları.

YÖKDİL 2 BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

2 Temmuz Cuma günü başlayan 2021 YÖKDİL/2 başvuruları 12 Temmuz 23.59'a kadar sürecek.

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

YÖKDİL 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YÖKDİL/2 başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

YÖKDİL 2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıda yer alan banka ve ya ATM'lere yatırabileceği gibi https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)