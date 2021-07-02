YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?
ÖSYM, 2021 YÖKDİL 2 başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 2 Temmuz itibariyle https://ais.osym.gov.tr/ adreslerinden yapılacak. Peki başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte YÖKDİL 2 başvuru kılavuzuna göre YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzu yayımlandı. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 2 Temmuz Cuma itibariyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren de başvuru yapmak isteyen binlerce aday YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu ve başvuru detayları.
YÖKDİL 2 BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?
2 Temmuz Cuma günü başlayan 2021 YÖKDİL/2 başvuruları 12 Temmuz 23.59'a kadar sürecek.
YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...
YÖKDİL 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2021-YÖKDİL/2 başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
YÖKDİL 2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıda yer alan banka ve ya ATM'lere yatırabileceği gibi https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilecek.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)