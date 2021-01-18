Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020/YÖDİL-2) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih belirlendi. Peki; YÖKDİL 2 sınavı ne zamana ertelendi? Ertelenen YÖKDİL sınavı ne zaman olacak?

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.

Ertelenen YÖKDİL 2 sınavı 28 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı son dakika?