YÖKDİL 2 sınavı ne zamana ertelendi? Ertelenen YÖKDİL sınavı ne zaman olacak?
Pandemi sürecinde tedbir amacıyla ÖSYM sınavları ileri bir tarih ertelenmişti. Adaylar bekleyişini sürdürürken ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Ertelenen YÖKDİL sınavının yeni tarihi açıklandı. Peki YÖKDİL sınavı ne zamana ertelendi? Ertelenen YÖKDİL 2 sınavı ne zaman olacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020/YÖDİL-2) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih belirlendi. Peki; YÖKDİL 2 sınavı ne zamana ertelendi? Ertelenen YÖKDİL sınavı ne zaman olacak?
YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?
ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.
Ertelenen YÖKDİL 2 sınavı 28 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.
2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı son dakika?