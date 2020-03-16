YÖKDİL sonuçları 2020 açıklandı. İşte ÖSYM sonuç öğrenme linki

Adayların merakla beklediği YÖKDİL sonuçları açıklandı. Peki YÖKDİL sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler.

YÖKDİL 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL 2020 sınavı soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı

YÖKDİL SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir.

Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu

ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.