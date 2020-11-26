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YÖKDİL, ALES için yeni sınav görevleri

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak olan YÖKDİL/2 ve ALES için yeni sınav görevlerinin detayları belli oldu.

YÖKDİL, ALES için yeni sınav görevleri

YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde, ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 

TERCİH TARİHLERİ

 Aşağıdaki sınavlardan seçim yaparak görev tercih işlemlerinizi yapınız.

Sınav Merkezi ve Bina Görevleri

2020 YÖKDİL/2 Bina/Salon Görevleri

Tercih Süreci - Sınav Tarihi: 12 Aralık 2020 saat 10.15

Gözlemcilik Görevi

Gözlemci (Hakem-Şahit) Görevi Tercih İşlemleri

Yöre Dışı Sınav Görevleri

2020 ALES/2 Yöre dışı İadeden Tercih Süreci İşlemleri

2020 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavları için 2020 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları aşağıdaki gibidir.

YÖKDİL, ALES için yeni sınav görevleri

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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