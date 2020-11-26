YÖKDİL, ALES için yeni sınav görevleri

YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde, ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

TERCİH TARİHLERİ

Aşağıdaki sınavlardan seçim yaparak görev tercih işlemlerinizi yapınız.

Sınav Merkezi ve Bina Görevleri

2020 YÖKDİL/2 Bina/Salon Görevleri

Tercih Süreci - Sınav Tarihi: 12 Aralık 2020 saat 10.15

Gözlemcilik Görevi

Gözlemci (Hakem-Şahit) Görevi Tercih İşlemleri

Yöre Dışı Sınav Görevleri

2020 ALES/2 Yöre dışı İadeden Tercih Süreci İşlemleri

2020 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavları için 2020 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları aşağıdaki gibidir.