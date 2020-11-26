YÖKDİL, ALES için yeni sınav görevleri
ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak olan YÖKDİL/2 ve ALES için yeni sınav görevlerinin detayları belli oldu.
YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde, ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
TERCİH TARİHLERİ
Aşağıdaki sınavlardan seçim yaparak görev tercih işlemlerinizi yapınız.
Sınav Merkezi ve Bina Görevleri
2020 YÖKDİL/2 Bina/Salon Görevleri
Tercih Süreci - Sınav Tarihi: 12 Aralık 2020 saat 10.15
Gözlemcilik Görevi
Gözlemci (Hakem-Şahit) Görevi Tercih İşlemleri
Yöre Dışı Sınav Görevleri
2020 ALES/2 Yöre dışı İadeden Tercih Süreci İşlemleri
2020 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavları için 2020 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları aşağıdaki gibidir.