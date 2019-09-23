YÖKDİL başvuru tarihi | YÖKDİL başvuruları ne zaman başladı? Ne zaman bitecek?

YÖKDİL başvurusu yapmak isteyenler internette YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman? Başvurular ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Ne zaman bitiyor? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Sınav ücreti hangi bankaya, nereye yatırılır? sorularını araştırmaya başladı. İşte bu konuda tüm merak edilenler...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru: 13 - 23 Eylül 2019

Geç Başvuru: 2 Ekim 2019

13 Eylül'de saat 10:00'da başlayan YÖKDİL başvuruları 23 Eylül'de saat 23:59'da sona erecek.

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 güz dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 180 dakika yani 3 saat sürecek YÖKDİL sınavı saat 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday

Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden

ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM

tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan

sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti 120 TL olarak belirlendi. Bu dönemde de aynı olması bekleniyor. Öte yandan bu dönem ilk kez başvurular ÖSYM tarafından yapılacak.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLUR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL HANGİ DİLLERDE YAPILIR?

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

YÖKDİL NEDİR?

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz..

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.