YÖKDİL başvuru tarihi 2020 ne zaman? YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Akademik kariyer yapmak isteyen üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı sınav hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YÖKDİL başvuru tarihleri ve YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır 2020? sorusunun yanıtı...

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ 2020

Başvurular 21 Ekim tarihinde başladı. Adaylar 2 Kasım saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

2020-YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Ekim – 2 Kasım 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Kasım 2020)

2020-YÖKDİL/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 13 Aralık 2020, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

2020-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 9 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

YÖKDİL SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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SINAVDA HES KODU NASIL ALINIR?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2020

YÖKDİL sınavı öncesi başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar başvuru hakkında tüm bilgilere kılavuzdan ulaşabilir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

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