YÖKDil geç başvuru 2020 tarihi ve saati ne zaman? YÖKDil geç başvuru ücreti ne kadar?

Binlerce kişinin katılım sağlayacağı YÖKDİL sınavı 13 Aralık'ta yapılacak olup sınav sonuçlarını 14 Ocak 2021 tarihinde öğrenebilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav başvurularını kaçıranlar YÖKDil geç başvuru 2020 tarihi ne zaman? YÖKDil geç başvuru saati ? YÖKDil geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtları haberimizde...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2020

Adaylar, YÖKDİL sınavı başvurularını zamanında tamamlamamaları durumunda 9 Kasım 2020 Pazartesi günü geç başvuru yapabilecek.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 195,00 TL olarak belirlendi. Geç başvurular https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapılacak.

YÖKDİL HES KODU 2020 NASIL ALINIR?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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YÖKDİL 2020 BAŞVURU KILAVUZU

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.