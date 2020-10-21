YÖKDİL ile YDS farkı nedir? YÖKDİL ile YDS eşdeğer mi?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarına hazırlanan adaylar sık sık iki sınav arasındaki farkları araştırıyor. YÖKDİL ile YDS arasında soru dağılımı, düzenlenme sıklığı ve geçerliği gibi konularda bir takım farkla mevcut. Peki YÖKDİL ile YDS arasındaki fark nedir? YÖKDİL ile YDS eşdeğer mi?

YÖKDİL İLE YDS EŞDEĞER Mİ?

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

YÖKDİL İLE YDS DÜZENLENME SIKLIĞI NEDİR ?

Her iki sınav da ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki defa düzenleniyor. Ancak son yıllarda YDS sınavı elektronik ortamda da yapılmaya başlandı. E-YDS olarak adlandırılan sınav her ay yapılıyor. Bir aday E-YDS’ye senede 12 defa girebileceği için klasik YDS ile toplandığında senede 14 defa YDS sınavına girebiliyor.

YÖKDİL ise senede iki defa yapılıyor. Sadece 2017 yılında 3 defa yapılan sınav önümüzdeki yıllarda da yine senede 2 defa yapılacak. Sonuç olarak YDS düzenlenme sıklığı açısından YÖKDİL’e göre daha avantajlı diyebiliriz.

YÖKDİL İLE YDS TÜRLERİ NELERDİR?

YDS tek bir sınavdır ve belli bir alana göre türleri yoktur. YÖKDİL ise Sosyal, Fen ve Sağlık olmak üzere 3 alanda yapılmaktadır. Dolayısıyla özellikle sağlık alanında çalışan personel için YÖKDİL oldukça avantajlıdır. Sağlık personelinin YDS skorları ile YÖKDİL Sağlık skorları karşılaştırıldığında yüzde yirminin üzerinde YÖKDİL lehine bir fark olduğu gözlenmektedir.

YDS VE YÖKDİL SORU DAĞILIMI

Aşağıda bu iki sınavın soru dağılımını görebilirsiniz.

YÖKDİL

20 soru kelime, gramer, edat

10 soru cloze test

11 soru cümle tamamlama

12 soru çeviri

6 soru paragraf tamamlama

6 soru ilgisiz cümleyi bulma

5 x 3= 15 soru paragraf

YDS

16 Soru kelime, gramer, edat

10 soru cloze test

10 soru cümle tamamlama

6 soru çeviri

4 soru paragraf tamamlama

5 soru ilgisiz cümleyi bulma

5 x 4= 20 Paragraf

5 soru diyalog tamamlama

4 anlamca en yakın cümleyi bulma

YÖKDİL İLE YDS GEÇERLİLİK SÜRESİ

YDS eski bir sınav olduğu için geçerliği konusunda pek bir soru işareti yok. Türkiye’deki akademik kurumlar ve şirketler YDS’yi kabul etmektedir. Geçerliği ise 5 senedir.

YÖKDİL’in YDS ile eşdeğer olduğunu kabul edersek sınav geçerliliğini 5 sene olarak düşünebiliriz. Ancak YÖKDİL konusunda kurumların kafalarının hala karışık olduğu görülmekte. Sınava girmeden önce başvurulacak kuruma hangi sınava girilmesi gerektiğinin danışılmasını öneriyoruz. Bununla birlikte akademik olmayan kurumlara sunulacaksa ( dil tazminatı gibi) YDS’ye girilmesi önerilmektedir.

YÖKDİL sınavı nedir, kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınavına kimler girebilir?