YÖKDİL ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı?
YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda ÖSYM'den gelen son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
2021 yılının Ağustos ayında yapılan YÖKDİL sınavı 29 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Sınavın yapılmasının ardından 1 hafta geride kaldı ve sonuçların açıklanması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava giren öğrenciler "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Bizler de haberimizde konu başlıklarına yer verdik.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021? ÖSYM YÖKDİL 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM bu yılın takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. Resmi sitede yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
YÖKDİL 2 CEVAP ANAHTARI
- Almanca Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
- Arapça Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
- Fransızca Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
- İngilizce Fen Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
- İngilizce Sağlık Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
- İngilizce Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)