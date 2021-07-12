YÖKDİL ödemesi nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL 2 geç başvuru ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?

2 Temmuz'da başlayan YÖKDİL başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için 12 Temmuz (bugün) son başvuru günüdür. Bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sonra erecektir.'' ifadelerine yer verildi. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti nereye yatırılır?

YÖKDİL 2 NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2, 29 Ağustos tarihinde, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak. uygulanacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM, YÖKDİL 2 geç başvuru tarihini 27 Temmuz olarak belirledi. Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların 27 Temmuz'da saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak. YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Geç başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ÖSYM'nin AİS ekranından TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapınız. Ardından 7 adımdan oluşan bölümlerde sizden istenen bilgileri giriniz.

Sonradan da aşağıdaki bankalardan sınav ücretini ödeyiniz;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Dilerseniz bankaya ve ya ATM'ye gitmeden https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilirsiniz.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geç başvurularda ATM ve ya bankaya ödeme yapamazsınız. Geç başvuru ücretleri sadece https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.