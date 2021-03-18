YÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? YÖKDİL sınav giriş yerleri 2021 belli oldu mu?

28 Mart günü tek oturumda yapılacak olan YÖKDİL/1 sınavına katılım gösterecek adaylar, günlerdir sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM'den beklenen açıklama az önce yapıldı.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 28 Mart tarihinde gerçekleşecek olan 2021 YÖKDİL/1 sınavına giriş belgesi adayların erişimine açıldı.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ 2021 BELLİ OLDU MU?

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla adayların hangi okulda sınava girecekleri de belli oldu.

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YÖKDİL/1 SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacak. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL/2 sınavı için de başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Ağustos 2021 günü yapılacak. Adaylardan sınav ücreti 145,00 TL istenecek.

Sınava geç başvurular 27 Temmuz 2021 günü alınacak. Geç başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir.

Kaynak: ÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandı