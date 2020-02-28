YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar internette sonuç zamanlarını araştırıyor. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklnacak 2020? Sonuçlar ne zaman belli olur? Tüm merak edilenler haberimizde...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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YÖKDİL SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir.

Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMANDI 2020?

YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020 Pazar tarihinde saat 10.15'te

01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri

binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama

saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.



Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav

Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin

internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu

ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

YÖKDİL HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?

2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL Mİ KOLAY? YDS Mİ KOLAY?

Son sınavları göz önünde bulundurduğumuzda YDS sınavının YÖKDİL sınavına göre bir tık daha zor olduğunuz söyleyebiliriz. Her iki sınava da giren kullanıcılarımızın genellikle YÖKDİL’den daha yüksek skorlar aldığını görüyoruz. Özellikle sağlık alanında girecek kullanıcılar için çok daha avantajlı bir sınav diyebiliriz YÖKDİL için. Tabiki bu YÖKDİL’in çok kolay bir sınav olduğu anlamına gelmez. Ciddi ve programlı bir hazırlık süreci geçirmeniz gerekiyor her iki sınav için de.

YÖKDİL SORU TİPLERİ NASILDIR?

YÖKDİL sınavı, adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi kendi uzmanlık alanlarına yönelik soruların bulunduğu bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Anadolu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi ortak çalışması ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL’de çıkan soru tipleri Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarında değişiklik göstermemektedir. Ancak YÖKDİL sınavının Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri şeklinde alanlara ayrılması sadece cümlelerin ve paragrafların içeriklerini etkilemektedir.

YÖKDİL sınavında YDS’den farklı olarak diyalog tamamlama ve eş anlamlı cümle soru tipleri yer almamaktadır. Bunun yerine diğer soru tiplerinin soru sayısında artışa gidilerek aradaki açık giderilmiştir.

1: YÖKDİL İlk 20 soru

YÖKDİL’de ilk 20 soru kelime ve gramer bilgisinin ölçüldüğü bölümdür. Bunların 6 tanesi kelime bilgisini; 14 tanesi gramer bilgisini ölçmektedir. Kelime sorularının 1 tanesi phrasal verb diğerleri normal kelime sorularıdır. Gramer bölümünde hangi konudan kaç adet soru sordukları her dönem değişebilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bağlaç bilgisinin sorulduğunu görüyoruz.

6 kelime sorusu:

- 1 phrasal verb

- 5 normal kelime sorusu

14 gramer sorusu:

- Preposition Bilgisi

- Bağlaç bilgisi

- Tense bilgisi

- Gerund & infinitive bilgisi

- Relative Clause & Noun Clause bilgisi

2: YÖKDİL Cloze Test (2x5) 10 Soru

Cloze test’te tıpkı ilk 20 soru gibi kelime ve gramer bilgisi ölçülmektedir. Ancak YÖKDİL Cloze Test soru tipinde soru kökleri cümle şeklinde değil; paragraf şeklindedir. YÖKDİL’e katılan adaylara her paragraftan 5 adet soru sorulur. Cloze test bölümünde kaç tane gramer kaç tane kelime sorulacağı belli değildir. Paragrafın içeriğine göre sorular değişebilmektedir.

3: Cümle Tamamlama Soruları (11 soru)

YÖKDİL’de karşılaştığımız cümle tamamlama soruları hem okuduğunu anlama hem de gramer bilgisinin değerlendirildiği soru tipidir. Bu soru tipini yapabiliyor olmak sınavı geneli açısından büyük avantajdır.

4: YÖKDİL Çeviri Soruları (12 soru)

YDS ya da YÖKDİL fark etmeksizin sınava katılan adayların çoğu için en kolay çözülen soru tipidir. YDS’de adaylara 6 adet çeviri sorusu sorulmaktadır fakat YÖKDİL’de 12 adet çeviri sorusu sorulmaktadır. YÖKDİL’de 12 adet soruluyor olması adayların iyi bir sınav geçirebilmesi adına büyük bir avantajdır. Bu soruların yarısı Türkçeden İngilizceye; diğer yarısı İngilizceden Türkçeyedir.

5: Paragraf Tamamlama Soruları (6 soru)

YÖKDİL paragraf tamamlama soru tipinde paragraf bilgisi ölçülmektedir. Genellikle 4-5 cümlelik bir paragrafın herhangi bir cümlesi çıkartılır ve boşluğa anlam ve yapısal olarak seçeneklerdeki hangi cümlenin geleceği sorulur.

6: İlgisiz Cümle Soruları (6 soru)

İlgisiz cümle soru tipinde tıpkı paragraf tamamlama sorusunda olduğu gibi paragraf bilgisi ölçülmektedir. Paragraf tamamlamadan farklı olarak paragrafın içerisine ilgisiz bir cümle eklenmiştir ve sizden bu cümleyi tespit etmeniz istenir. Genel anlamda okuduğunu anlayabilen adaylar paragraf tamamlama ve ilgisiz cümle sorularını rahatlıkla çözebilmektedir.

7: YÖKDİL Paragraf Soruları (5 x 3 = 15 soru)

YDS ya da YÖKDİL sınavlarına giren adaylar tarafından genellikle en az netin yapıldığı bölümdür. YDS’de paragraf soru tipinden 20 soru gelirken YÖKDİL’de bu sayı 15’e düşürülmüştür. YÖKDİL’de daha az paragraf sorunun olması bir avantajdır diyebiliriz. Toplamda 5 adet paragraf yer almakta ve her paragrafta okuduğunu anlamaya dayalı 3’er adet soru bulunmaktadır.