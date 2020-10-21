YÖKDİL sınav ücreti 2020 ne kadar? YÖKDİL sınav ücreti nereye yatırılıyor?

YÖKDİL/2 başvuruları 21 Ekim 2 Kasım tarihlerinden alınacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve toplam 3 saat (180 dakika) sürecek. ÖTE yandan YÖKDİL/2 geç başvuruları ise 9 Kasım 2020 tarihinde alınacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2020-YÖKDİL/2 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayları sınav için 130 TL ödeyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Sınav ücreti 130 TL'dir. Sınav ücretleri aşağıdaki bankaların ATM'lerinden ve ya ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden ödenebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak

başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen

bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER”

alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine

gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 2020-YÖKDİL/1 Sınavı

17 Ocak 2020 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 Sınavı 3 Kasım 2020 tarihinde mesai saati bitiminde

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka

kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak

adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların,

bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet

sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru

gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru

bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar

için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların

başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt

bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de

düzenlenmeyecektir.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir.

Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir

dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''13 Aralık 2020 tarihinde ikincisini uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. '' açıklamasında bulundu.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL HES KODU NASIL ALINIR?

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav başvurusu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI

010 Adana 343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

030 Afyonkarahisar 344 İstanbul-4

(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

062 Ankara-Çankaya 345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

063 Ankara-Keçiören

067 Ankara-Yenimahalle 352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

070 Antalya 360 Kars

090 Aydın 380 Kayseri

100 Balıkesir 410 Kocaeli

140 Bolu 420 Konya

160 Bursa 430 Kütahya

170 Çanakkale 440 Malatya

190 Çorum 450 Manisa

200 Denizli 460 Kahramanmaraş

210 Diyarbakır 480 Muğla

220 Edirne 510 Niğde

230 Elazığ 540 Sakarya

250 Erzurum 550 Samsun

260 Eskişehir 580 Sivas

270 Gaziantep 600 Tokat

310 Hatay 610 Trabzon

320 Isparta 630 Şanlıurfa

330 Mersin 650 Van

341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 670 Zonguldak

342 İstanbul-2

(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale s

SINAVDA KAÇ SORU ÇIKACAK?

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri

ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir.

Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının

daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih

edilmektedir.