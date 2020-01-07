YÖKDİL sınav ücreti 2021 ne kadar? Sınav parası hangi bankaya yatırılıyor?

YÖKDİL sınavına az bir süre kala adaylar sınav başvuruları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. YÖKDİL sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Bu nedenle ücretini ödemeyen adaylar belirlenen tarihe kadar ücreti ödemeli. Peki YÖKDİL sınav ücreti 2020 ne kadar? Sınav parası nereye, hangi bankaya yatırılıyor? Sınav ücreti nasıl ödenir? Tüm merak edilenler haberimizde...

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YÖKDİL sınavı için başvuru ücreti 130 lira olarak belirlenmişti. 2021 yılı için ise 5 Şubat günü belli olacak. Başvuru ücretleri ÖSYM tarafından belirlenen bankaların ATM'leri ve internet siteleri üzerinden yatırılabilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL VE NEREYE YATIRILACAK?

YÖKDİL sınav ücretinin nereye ve nasıl yatırılacağı 2021 YÖKDİL sınav kılavuzunda şu şekilde anlatılmıştır:

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C.Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir

YÖKDİL SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAK BANKALAR HANGİLERİ?

YÖKDİL sınav ücretinin hangi bankaya yatırılacağı 2021 YÖKDİL sınav kılavuzunda şu şekilde anlatılmıştır:

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılıkve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine YÖKDİL sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2021?

YÖKDİL sınav başvuruları 2-15 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday işlemleri sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2021?

28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan sınavın sonuç açıklama tarihi ise 20 Nisan 2021 olarak belirlendi.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.