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  3. YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL/2 iptal mi oldu? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020

YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL/2 iptal mi oldu? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sınavların ertelenmesinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara çevrildi. Bu kapsamda, YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika YÖKDİL/2 iptal mi edildi? soruları gündeme geldi. İşte ÖSYM'nin son dakika açıklamaları...

YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL/2 iptal mi oldu? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirlerinin genişletildiğini açıklamasının ardından  2020 YÖKDİL/2 sınavına girecek binlerce aday sınavın akıbeti merak etmeye başladı. Peki YÖKDİL/2 ertelendi mi? YÖKDİL/2 sınavı iptal mi edildi? İşte konuya ilişkin detaylar...

YÖKDİL/2 ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından, ''Değerli Adaylarımız,
Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu.

YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL/2 iptal mi oldu? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020

YÖKDİL 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı henüz açıklanmazken, sınavların tarihleri önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru ile adayların bilgisine sunulacak.

Aygün, salgının ülkedeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirleneceğini ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağını belirtti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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